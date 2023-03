L’Rsa Mazzini all’asta I sindacati fanno muro contro l’alienazione Il Comune non smentisce

Tra i protagonisti anche del dibattito del Consiglio comunale di lunedì sera, la Rsa Mazzini resta al centro del dibattito pubblico. Le voci su un possibile piano di vendita della struttura non sono state smentite dall’amministrazione Peracchini e il destino della resdienza per anziani di viale Alpi, che in passato ha accolto e curato centinaia di persone dalla scorsa estate completamente deserta, è appeso a un filo di incertezza. Un futuro nebuloso, su cui i sindacati – molti sono i lavoratori che hanno vissuto lunghi periodi di cassa intergazione – hanno più volte cercato chiarezza senza ottenere risposte significative. "È una situazione divenuta ormai intollerabile – afferma il segretario regionale Uil con delega allo spezzino Marco Furletti – a fronte di molteplici richieste di chiarimenti al Comune e ad Asl5 perdura un assordante silenzio che non fa presagire nulla di buono". Un declino lungo quello della Rsa Mazzini, che in pochi anni è passata dall’essere una struttura capace di ospitare 120 persone all’essere una cattedrale nel deserto, completamente vuota e abbandonata a se stessa. La situazione era già complessa da tempo ma il 2020, l’anno del covid, evidenzia in modo chiarissimo tutte le difficoltà di un immobile pieno di problemi...