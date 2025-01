L’Osservatorio rinvia al Casms. Si prospetta il divieto per i tifosi

L’Osservatorio per le manifestazioni sportive, nella determinazione del sette gennaio, ha rinviato all’esame del Comitato di analisi per la sicurezza delle Manifestazioni sportive il match Carrarese-Spezia del 19 gennaio. Da quanto trapela si va verso l’ennesimo divieto di trasferta ai tifosi spezzini, esattamente come accaduto nel derby con la Sampdoria, con buona pace di tutti i sottoscrittori della tessera del tifoso. La capienza esigua della curva ospiti dello stadio dei Marmi di sole 620 unità, assolutamente insufficiente a contenere la richiesta pari ad almeno quattro volte tanto dei tifosi spezzini, sarebbe alla base della decisione. Certo è che privare gli spezzini della possibilità di seguire la propria squadra del cuore, in assenza di incidenti recenti che li hanno visti coinvolti, determinerebbe le proteste dell’intera comunità spezzina, oltre a un danno indiretto alla squadra di mister D’Angelo, che sarebbe privata di un sostegno fondamentale nel derby. All’andata, ai tifosi apuani era stato concesso l’accesso nel settore ospiti, solo se muniti di tessera del tifoso, dovrebbe essere così anche nel match del 19 gennaio a Carrara per gli spezzini.

Sul fronte tecnico, ieri Leandro Chichizola è salito a Follo, ha conosciuto mister D’Angelo e i suoi nuovi compagni, ma non si è allenato perché da Parma non erano ancora state espletate le pratiche di ingaggio del promettente Edoardo Venturi, giovane della cantera bianca trasferitosi in terra emiliana. Le ufficializzazioni attese per oggi. Sul fronte mercato da registrare l’interesse del Pisa e del Bari per Daniele Verde, l’ingaggio dell’attaccante Sgarbi da parte della Juve Stabia e il trasferimento dell’ex aquilotto Gregorio Tanco al Legnago, in Serie C. Probabile poi che Arkadiusz Reca, a fine campionato, torni a giocare in Polonia nel Lech Poznan. Infine, prendono corpo le voci di un passaggio di parte delle quote societarie a un gruppo imprenditoriale, pare australiano, che in passato si era avvicinato anche ad altri club europei e che avrebbe già individuato il possibile neo presidente in loco.

Fabio Bernardini