Logo 2.0 della Provincia Il bozzetto vincitore è di Agata Altanese

In un salone consiliare gremito di studenti, alla presenza del presidente Pierluigi Peracchini, del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Roberto Peccenini e del corrispondente della Rete Europe direct Manuela Sessa, è stato presentato il bozzetto vincitore della selezione per la scelta del logo che rappresenterà i 100 anni della Provincia della Spezia. La scelta è caduta sul lavoro di Agata Altanese (nella foto), della classe 3FLS dell’istituto Capellini Sauro, con un progetto coordinato dalla professoressa Paola Sciacca. Allo stesso istituto è stato assegnato anche il premio per il bozzetto più votato sul web, con l’elaborato grafico di Leonardo Bono, Francesco Gianardi, Matteo Giovaneli, Marco Soggia e Sara Zanatta, coordinati dal professor Pasquale Illiano. Al progetto hanno partecipato 6 istituti (anche Cardarelli, Casini, Einaudi-Chiodo, Fossati-Da Passano e Mazzini), oltre una settantina di studenti, con 37 bozzetti. Il bozzetto vincitore è stato scelto prevalentemente attraverso il giudizio popolare sui social. I tre elaborati più votati sono stati visionati successivamente da una commissione tecnica e uno è stato selezionato quale vincitore assoluto. Alle scuole che hanno partecipato e che hanno avuto maggiore consenso e punteggio è stato assegnato, dall’Ufficio Europe Direct, anche un premio in denaro: al Capellini Sauro 1.500 euro, al Mazzini 800 euro ed al Cardarelli 500 euro. Premi per tutti e per tutte le scuole, consegnati anche i consiglieri provinciali Marco Tarabugi e Iacopo Ruggia, il dirigente provinciale Alessandro Botti e la funzionaria Alessandra Tarabotto. Per l’occasione è stata realizzata anche una pubblicazione che raccoglie i vari bozzetti e nelle prossime settimane tutti gli elaborati saranno oggetto di una mostra.

giulia tonelli