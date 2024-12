Lo stadio Luperi riapre. Capienza a 200 posti

SARZANASi torna allo stadio. Dopo mesi di partite disputate a porte chiuse a causa dall’inagibilità della tribuna arriva uno spiraglio per gli sportivi e per le società Tarros Sarzanese e Fezzanese che disputano le gare casalinghe al “Miro Luperi“. La commissione tecnica di vigilanza comunale dopo il sopralluogo effettuato ai lavori in corso sulla opertura della tribuna hanno ipotizzato di poter riaprire una parte dell’area fino a un massimo della capienza di 200 persone, a partire dal prossimo 10 gennaio. Il Comune di Sarzana ha affidato i lavori per la messa in sicurezza della tribuna coperta, con un investimento di 130 mila euro, per scongiurare i distacchi di intonaco. Una soluzione necessaria, oltre che per motivi di sicurezza degli spettatori, ma anche per ottenere la certificazione di superamento del collaudo tecnico che non è stata rinnovata rispetto alle nuove regole. È stato inoltre previsto il percorso per garantire la sicurezza dell’impianto, che include anche la registrazione dell’illuminazione di emergenza e l’adeguamento delle cancellate dotate di maniglioni antipanico. La società che gestisce la struttura comunale forte della convenzione, Tarros Sarzanese, ha sostenuto a proprie spese il costo della verniciatura e ripristino delle ringhiere. L’impianto cittadino del “Luperi“ viene utilizzato anche dalla Fezzanese, club che milita nel campionato di serie D, che però vista l’impossibilità di ospitare pubblico disputa le partite casalinghe a Serravezza.