Lo spettacolo della vela con la Golfo dei Poeti Cup

LA SPEZIA

Tutto pronto per la seconda edizione della ’Golfo dei Poeti Cup’, la manifestazione velica organizzata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia da oggi fino a domenica 29 settembre. Stamane, alle 10.15, nel villaggio allestito per l’occasione a Calata Paita, il taglio del nastro darà il via alla manifestazione, mentre alle 12 saranno le imbarcazioni dei ragazzi delle scuole di vela ad esibirsi nella regata Fiorillo Young, che si svolgerà nelle ristrette acque tra la Capitaneria di Porto e l’Assonautica. Una ventina di piccole derive, della classe Optimist si sfideranno attraverso un percorso spettacolare, fuori dai canoni tradizionali, che si svilupperà tra il Molo Italia, la passeggiata Morin e Porto Mirabello. Un percorso che darà modo a parenti e amici di assistere alle acrobazie dei ragazzi permettendo di vivere da vicino l’ebrezza della regata. Sempre in mattinata, ma a Lerici, si disputa al molo un triangolare di Canoa-Polo che vedrà affrontarsi squadre di serie A.

Questa sera, invece, musica e divertimento grazie alla Notte Bianca che animerà la città dalle ore 21. Domani, la mattinata si aprirà con la Sfilata Volkswagen dei Maggiolini d’epoca. Le automobili saranno esposte lungo Molo Italia dalle 9 alle 10, per poi partire e affrontare un itinerario di 150 chilometri. Anche in questa seconda giornata la vela sarà indiscussa protagonista con il Trofeo Michele Fiorillo (regata e veleggiata), giunto alla 57ª edizione. Le imbarcazioni partiranno, dopo il defilamento davanti a Molo Italia, intorno alle 12 dall’interno della rada del Porto della Spezia e si porteranno in mare aperto attraversando il passo di Ponente o quello di Levante, a seconda della direzione del vento e dell’eventuale transito di navi, terminando poi la regata in vicinanza del Circolo Velico della Spezia.

La veleggiata, invece, vedrà la partenza dal Molo Italia e si svilupperà su un percorso ridotto da definire in funzione delle condizioni del vento. La serata di domenica si concluderà con la premiazione al Circolo Velico alle 18. È stata invece rimandata ad ottobre, a causa delle condizioni meteo avverse, la prova individuale in mare di 50 chilometri che Andrea Oriana, nuotatore olimpionico italiano specializzato in acque estreme e lunghe distanze – tra le sue imprese anche la traversata della Manica – avrebbe dovuto sostenere lunedì 23 settembre, partendo da Cadimare, per giungere a Riomaggiore e poi fare rientro, passando esterno all’arcipelago dell’Isola Palmaria.