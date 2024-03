Lo scrittore Carrisi ospite in Fondazione

Nelle sale al piano terra della Fondazione Carispezia, comincia domani la rassegna letteraria ‘I libri, la città, il mondo. Conversazioni d’autore in Fondazione Carispezia’, che andrà avanti fino al 30 maggio, curata da Benedetta Marietti. Nel primo dei dieci incontri, il maestro del thriller italiano, scrittore, regista e sceneggiatore Donato Carrisi, propone il suo ‘L’educazione delle farfalle’ edito lo scorso anno da Longanesi. L’autore che ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo e ha vinto prestigiosi premi in Italia e all’estero, verrà presentato dal caposervizio della redazione spezzina de ‘La Nazione’, Roberta Della Maggesa. Nel suo ultimo capolavoro, per diversi mesi ai vertici delle classifiche, Donato Carrisi offre un viaggio inarrestabile alla scoperta degli angoli più oscuri del nostro cuore e delle nostre paure. L’ingresso all’evento è libero fino adesaurimento posti. Apertura delle sale di via Chiodo 36, alle 17.30, con inizio previsto per la presentazione, alle 18. Anche nell’incontro di domani sarà presente un bookshop curato dalle librerie cittadine Contrappunto, Liberi Tutti, Mondadori e Ricci.