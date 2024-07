ll Consiglio di Stato riassegna i parcheggi

Respinto dal Consiglio di Stato il reclamo presentato dal Comune di Ameglia che chiedeva di rivedere l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale amministrativo regionale ligure lo scorso 27 sulla vicenda che vede in corso un contenzioso tra il Comune e la Marinella spa per la questione parcheggi a Bocca di Magra. Il Tar aveva approvato la sospensione cautelare portata avanti dai legali della Marinella spa -proprietaria delle aree adibite a parcheggio di piazza santa Croce e piazza XX settembre – a seguito dell’acquisizione sanante deliberata dal consiglio comunale di Ameglia lo scorso 18 aprile. Si tratta di aree che per diversi anni erano state date dalla Marinella spa in concessione d’uso gratuito al Comune che le aveva messe a disposizione gratuitamente della cittadinanza, ma che da almeno due anni la società in liquidazione era intenzionata a rientrare in possesso. A partire dall’inizio di giugno la Marinella aveva iniziato a gestire i parcheggi, affidandoli però a una società terza la I.MS. Ma lo scorso 15 giugno, a seguito di un sopralluogo condotto dalla polizia municipale che accertava assenza di cartellonistica con tariffario e che non era la Marinella spa, ma una terza società a esercitare l’attività di parcheggio, in mancanza di scia. Così è stata emessa un’ordinanza per sancire la cessazione dell’attività di sosta a pagamento in piazza Santa Croce e XX settembre. Per attendere quali saranno gli sviluppi della sentenza bisognerà attendere la giornata di oggi dato che l’amministrazione Galazzo ne approfondirà gli esiti insieme ai legali. Per il momento resta in vigore l’ordinanza che disponendo la chiusura dell’attività di parcheggi a pagamento aveva rimesso le aree a disposizione gratuita dell’utenza.

E.S