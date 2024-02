Live al Terminus col Trio Dualiber

Nuovo appuntamento con la musica live al Terminus Cafè di via Paleocapa. Domani sera, il locale nei pressi della stazione centrale, ospita il trio Dualiber, formato da Alice Innocenti alla voce, Bernardo Sommani alla chitarra e Antonio Martellini al sassofono. I Dualiber nascono in un momento imprecisato tra i corridoi del Conservatorio Puccini della Spezia, dove il cantautore Sommani incontra la voce di Innocenti. La formazione riporta la musica alla sua essenza più intima e raccolta, fatta di poche corde pizzicate e di due voci che si impastano. Il sassofonista Martellini entra a far parte del progetto l’anno scorso. Sia Antonio che Alice, inoltre, fanno parte della Montecatini City Band. Il repertorio riprende e riarrangia con fantasia, libertà e minimale raffinatezza brani di diverse tradizioni: nella serata al Terminus saranno proposti brani tratti dal repertorio italiano e brasiliano degli anni ’60 resi celebri da nomi come Mina, Gaber, Modugno, Gilberto, Jobim, Leao, Toquinho e molti altri. Informazioni disponibili contattando lo 0187 713210 (anche per le prenotazioni).