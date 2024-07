Lite in strada vista sulle videocamere di sorveglianza: accoltellamento evitato

La Spezia, 24 luglio 2024 – Agente della polizia locale vede una lite dalla videocamere di sorveglianza cittadine e riesce così ad evitare un accoltellamento.

L’attività degli operatori della sezione di polizia giudiziaria del Comando di viale Amendola, ha permesso di assistere in diretta ad una lite tra cittadini dominicani in pieno giorno, al culmine del quale è spuntato un coltello da cucina, con il quale è stato minacciato uno dei protagonisti. L’indagine lampo degli agenti diretti dal comandante Francesco Bertoneri, ha permesso di individuare i protagonisti.

Tutto è iniziato quando un agente, intento a monitorare le telecamere di videosorveglianza comunale per la consueta attività di prevenzione dei fenomeni di spaccio nel centro cittadino, ha segnalato ai colleghi sul posto il comportamento sospetto di alcuni giovani che stavano chiaramente litigando, fino a che ad un certo punto è spuntato un grosso coltello da cucina. Immediatamente intervenuti sul posto, un giovane alla vista degli agenti si è dato precipitosamente alla fuga, lanciando il coltello che aveva nascosto sotto i vestiti.

Dopo un breve inseguimento il ragazzo è stato trovato, si trattava di un cittadino dominicano di diciannove anni regolare sul territorio italiano. Nel contempo è stato recuperato anche il coltellaccio della lunghezza di oltre 35 centimetri, che è stato sequestrato. Il soggetto sottoposto a tutti i controlli del caso, è risultato già avere un precedente specifico in materia con lesioni a carico di un terzo individuo con l’utilizzo di un coltello, procedimento già in carico alla locale Procura della Repubblica insieme ad altri, sempre a suo carico in materia di stupefacenti.

“Un plauso alle donne e agli uomini della polizia locale che con la loro attività quotidiana e il costante presidio del territorio, svolto sia in loco che con le tecnologie a disposizione, sono riusciti a sventare un episodio che sarebbe potuto finire in tragedia. – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini –. La sicurezza cittadina è una priorità di questa amministrazione e continueremo, come abbiamo fatto in questi anni, a investire in personale, formazione e ausilio tecnologico”.

“Con l'attività di vigilanza e prevenzione svolta quotidianamente dal nostro personale di polizia locale – sottolinea l'assessore alla sicurezza e alla Polizia locale Giulio Guerri – siamo impegnati ogni giorno a tutelare la legalità e la sicurezza dei nostri concittadini e, nel quartiere Umbertino, a cui è riferito questo episodio, continuiamo a mantenere alta la guardia insieme alle altre forze di pubblica sicurezza”.

La vittima, invitata al Comando, ha sporto denuncia per minaccia aggravata nei confronti dell’aggressore, che è stato denunciato all’autorità giudiziaria anche per questo nuovo episodio violento.