Lite fra dirigente e giocatore. Sospesa la partita di hockey

È stata sospesa nell’intervallo la partita che il Cgc Viareggio stava vincendo per 6-2 contro il Sarzana, valida per il campionato nazionale di Serie A2 di hockey su pista. Un esito clamoroso e del tutto inatteso per la sfida che vedeva i rossoneri impegnati nell’ostica trasferta viareggina. Gli animi si sono un po’ accesi a fine primo tempo e all’intervallo un giocatore del Cgc è entrato in contatto con un dirigente del Sarzana: quest’ultimo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti visto che lamentava di essere stato colpito con un pugno.

I carabinieri sono intervenuti per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto all’interno degli spogliatoi, sono stati ascoltate alcune persone presenti al momento dell’episodio. Visto il clima che si era creato l’arbitro ha detto alle due squadre di non sentirsi più nelle condizioni di più di portare avanti la partita che è stata quindi sospesa e che avrà certamente ripercussioni a livello disciplinare. Attesi infatti in settimana le decisioni del giudice sportivo riguardo la sospensione della partita.