Lite a bottigliate tra ubriachi in piazza Brin, arrivano carabinieri e polizia

La Spezia, 4 maggio 2023 – Lite a bottigliate tra due ubriachi in piazza Brin, arrivano i carabinieri.

Ieri sera, alla Spezia, i militari della stazione La Spezia-Mazzetta, in servizio di controllo del centro storico cittadino, sono intervenuti per sedare una lite tra due giovani. I due, in evidente stato di ebbrezza, si stavano colpendo a bottigliate ed intorno a loro si era radunato un capannello di curiosi, alcuni dei quali hanno anche chiamato il 112 per segnalare l’episodio.

L’intervento dei carabinieri, in cui ausilio sono arrivate anche le volanti della Questura, ha consentito che la situazione non degenerasse ulteriormente ed i militari hanno fermato i due contendenti, un 23enne ed un 26enne. Mentre il primo, uno straniero già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato in caserma per l’identificazione, il secondo, che presentava un’escoriazione alla testa, è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso, da dove si è allontanato, venendo bloccato poco dopo da un’autoradio della radiomobile della compagnia della Spezia e accompagnato a sua volta in caserma.

I due saranno segnalati per l’adozione di provvedimenti amministrativi. Il 23enne, inoltre, che risulta sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma, verrà segnalato alla Magistratura di sorveglianza.

Marco Magi