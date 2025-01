Liste di attesa, un incubo: "Con Asl 180 contenziosi"

Sono 180 i contenziosi aperti da Federconsumatori nei confronti di Asl riguardo il problema delle liste di attesa: tanti sono i cittadini che si sono rivolti agli sportelli dell’associazione segnalando l’impossibilità di accedere a determinati esami clinici o poterlo fare non in tempi ragionevoli. "Quello delle liste di attesa è un problema organizzativo – dice Benedetto – in questi casi inviamo una pec ad Asl chiedendo l’esame nei tempi richiesti oppure di farlo in intramoenia ma col solo pagamento del ticket. Il risultato? Tutte le 180 persone che si sono rivolte a noi hanno poi avuto la prestazione sanitaria richiesta nei tempi previsti e in sede pubblica. Grazie alla collaborazione con Cgil e Spi abbiamo aperto un importante canale di comunicazione con Asl".

Di minor impatto numerico invece le segnalazioni da parte di utenti che si sono visti recapire da Citroen la lettera di richiamo per il sistema di gonfiaggio airbag (prodotti da una società esterna) con "sostanze chimiche contenute nei dispositivi, potenzialmente dannose. "Su nostra richiesta la casa automobilistica ha messo disposizione un numero adeguato di auto sostitutive".

Nel corso del 2024 sono stati 1690 gli accessi agli sportelli di Federconsumatori fra Spezia (1560) e Sarzana (1360), unica provincia in Liguria ad aver registrato un aumento di richiesta di intervento. L’associazione si basa soprattutto sul volontariato: a Spezia lo staff è costituito dal presidente Andrea Benedetto, dalle volontarie Giuliana Cuneo e Rosi Pesce, le avvocate Caterina Truppa e Francesca Truppa e la volontaria del servizio civile Beatrice Lanaro, con uffici allo sportello Spi di Via Fratelli Rosselli, 45 aperti al pubblico (su appuntamento) il lunedì orario 9-12 e 14-18, martedì e mercoledì 14-18, giovedì 9-12 e 14-18, venerdì 9-12, il giovedì dalle 15 alle 17 alla Cgil di Sarzana in via Paganino 4c.

"I fondi arrivano dal tesseramento (532, gli stessi del 2023), il 5 per mille e i progetti che presentiamo a livello locale, regionale e nazionale – dice Benedetto – in tal senso ci viene risocnosciuto il costo delle spese sostenute". Nel 2025 in cantiere un progetto sul sovraindebitamento e, a breve, uno su giochi e scommesse online: Federconsumatori nazionale "ha elaborato uno studio a livello nazionale (tra l’altro ripreso nel libro del Procuratore Gratteri) in considerazione che la Liguria è la prima regione del nord come scommesse online. Vorremmo organizzare un’iniziativa di sensibilizzazione a breve, coinvolgendo le scuole proprio perchè si sta abbassando la media del primo ’contatto’ col mondo delle scommesse sul web".

Claudio Masseglia