L’ispirazione artistica all’Astoria. Sul palco ’La soffitta di Chopin’

Dedicata alla condivisione del momento con la famiglia, torna, con il secondo appuntamento, la rassegna ‘Tutti a Teatro’. ‘La soffitta di Chopin’ è uno spettacolo – in programma domenica a partire dalle 16 al Teatro Astoria di Lerici – che, attraverso la riscoperta della musica di metà Ottocento, indaga con delicatezza il tema dell’ispirazione artistica e le pratiche dell’arte.

Un pomeriggio da trascorrere con i bambini all’insegna del teatro d’ombre e d’attore. Siamo a Parigi, negli anni ‘20 del Novecento. Tutto comincia in una vecchia soffitta impolverata: luogo di mezzo, tra il presente e il passato, tra la terra e il cielo, tra il reale e il fantastico. Solange è una giovane compositrice che sta attraversando una crisi profonda: da quando si è diplomata al Conservatorio non riesce più a comporre e ha perso qualsiasi tipo di ispirazione. Decide così di abbandonare la musica e trova un lavoro-ripiego in una patisserie. Affitta una stanza in Rue de Tronchet, dove si dice abbia abitato il grande Chopin, e trasgredendo a un divieto della padrona di casa, una notte entra nella misteriosa soffitta. Qui, con sua grande sorpresa, entra in contatto con note magiche che si presentano sotto forma di sfere luminose: sono frammenti di una composizione di Chopin, rimasti imprigionati perché non vennero mai scritti dall’autore. È grazie all’incontro con Solange che le note potranno finalmente essere trascritte e suonate, quindi, liberate e restituite al mondo intero.

Una produzione della compagnia Luci Ferrigne, con Giulia Angeloni, Carola Maternini, Arianna Talamona, i disegni, sagome e scenografie di Gabriele Genova; le musiche originali Alberto Dolfi e con la collaborazione di Teatro Gioco Vita, Quarta Parete, Artemista, lo spettacolo (con biglietto unico a 6 euro) è un’esperienza coinvolgente che unisce narrazione, musica e immagini suggestive.

"La rassegna ‘Tutti a Teatro’ – dichiara Lisa Saisi, assessore alla Cultura del Comune di Lerici – è una di quelle a cui tengo di più. Si propone molti obiettivi, tra cui i principali sono di avvicinare le nuove generazioni al mondo magico del teatro e di farlo in condivisione con la propria famiglia cosicché l’esperienza continui anche una volta a casa nella dialogo e nel confronto. Questo spettacolo nello specifico è magico perché coinvolge anche il mondo musicale e l’atmosfera romantica della Parigi di cento anni fa. Aspetto i bambini e i loro genitori, quindi, questa domenica al Teatro Astoria". I bimbi dai 3 agli 11 anni dovranno essere accompagnati. Per la prenotazione è possibile rivolgersi al botteghino contattando il numero di telefono 348 5543921.

Marco Magi