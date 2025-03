L’isolamento sociale visto da Lazzoni. Alla Fortezza ‘Big Sur Painting Series’

Ci saranno le emozioni del momento e un’attenta analisi interiore al centro di ‘Big Sur Painting Series’, la mostra monografica di Ivan Vitale Lazzoni che sabato prossimo, alle 17, inaugurerà alla Fortezza Firmafede di Sarzana. L’esposizione curata da Luca Nannipieri e promossa da Regione Liguria, Confcommercio, Comune di Sarzana e ministero della Cultura - Musei nazionali Liguria vuole essere un omaggio ai vent’anni di carriera dell’artista sarzanese. In contemporanea e, non è un caso, ai piani superiori del complesso mediceo, ci sarà la mostra di Giorgio De Chirico. La simultaneità delle due esposizioni offre infatti un dialogo inevitabile ed evidente tra i due artisti: il maestro classico della metafisica e il nuovo artista che, a suo modo, rilegge la metafisica con il linguaggio della contemporaneità.

Nata durante il periodo del lock-down e ispirata da ‘Big Sur’ di Jack Kerouac, la mostra di Vitale Lazzoni è una riflessione introspettiva sul concetto di isolamento sociale. L’artista descrive con precisione la sua visione attuale della società e proietta lo spettatore nelle sue prospettive e attese personali, verso un mondo con tempi molto più lenti. Attraverso la dilatazione del tempo, Vitale Lazzoni pone i contenuti di questo ciclo pittorico verso un comune punto di arrivo e ad una più ampia riflessione sui ritmi innaturali delle relazioni umane odierne. "L’arte interroga l’uomo in misura proporzionale al suo farsi mistero – spiega il curatore della mostra e critico d’arte Luca Nannipieri –. L’arte senza complessità non interroga. Pur con grandezze e pesi disparati, ciò che lega uno dei suoi indubbi maestri a Ivan Vitale Lazzoni è proprio l’aver lavorato sulla complessità dei significati e dei sensi che può raggiungere l’arte, quando smette di rappresentare le sembianze dell’uomo, la sua forma fisica, il suo aspetto, continuando però ad indagare l’umano". "Ospitare in Fortezza Firmafede la mostra di Ivan Vitale Lazzoni – aggiunge l’assessore alla cultura Giorgio Borrini - rappresenta un passo decisivo nel nostro percorso di valorizzazione di voci artistiche che, proprio come Ivan, non si limitano a raccontare il presente, ma sondano la profondità della realtà con uno sguardo capace di andare oltre l’apparenza".

Si ricorda che sabato prossimo, in occasione dell’inaugurazione di Big Sur Painting Series la Fortezza rimarrà aperta sino alle 22. Il biglietto unico, per accedere ad entrambe le mostre ammonta a 14 euro, ma sono previste riduzioni per under 25, over 65, residenti a Sarzana e insegnanti. La mostra di Vitale Lazzoni sarà visitabile sino al 21 aprile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 19.

Elena Sacchelli