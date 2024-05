’L’isola e il tempo’ da Liberi Tutti

Verrà presentato domani, alle 18.30, alla libreria Liberi Tutti, il libro ‘L’isola e il tempo’ di Claudia Lanteri. Non capita spesso d’imbattersi in libri come questo, vivi, spiazzanti, per la forza della storia e della scrittura. Immaginate un’isola vulcanica dalla bellezza selvaggia a sud della Sicilia, alle soglie degli anni Sessanta. E immaginate l’arrivo di un barchino verde con a bordo un naufrago stremato e il cadavere di una donna, sua moglie. È un evento che rompe la quiete di quel mondo, poi lentamente ognuno torna alla sua vita. Ma per il protagonista dell’’Isola e il tempo’ quei giorni, e l’indagine che ne è seguita, sono una materia da raccontare per trent’anni a chiunque si prenda la briga di ascoltarlo: donne che passano, monelli di strada, turisti che cambiano il volto dell’isola. Perché in quel pugno di ore si condensa un enigma irrisolto prima di tutto dentro di lui. A dialogare con l’autrice sarà Francesco Follieri. Ingresso libero. Info: 0187 020576.