Lingue, letteratura, filosofia e arte: riprendono i corsi dell’Aidea

Dopo la pausa festiva riprendono le attività dell’associazione Aidea (nella foto, la presidente Gabriella Peroni). Nella sede di via Persio 27, Proseguono le lezioni di lingue straniere: inglese, spagnolo, francese e russo, ed è ancora possibile inserirsi nei corsi già iniziati, previo colloquio con i docenti. In particolare, è previsto un nuovo corso di spagnolo base il venerdì alle 16.15 e di russo base; corso di inglese base, invece, il martedì dalle 11 alle 12.30, oltre che, il martedì e il giovedì, i corsi interattivi con madrelingua per bambini e ragazzi. Inoltre, tutti i lunedì e mercoledì dalle 10.30 alle 12, il corso di italiano per stranieri. Iniziano poi i corsi di arabo in orario serale. Grazie a una convenzione con l’Università per stranieri di Siena, ad Aidea si tengono anche gli esami di B1 Cittadinanza. L’offerta del sodalizio prosegue con il corso di letteratura tutti i martedì alle 15,30 e il corso di filosofia, nello stesso giorno, sempre in sede, alle 16.45. Si terranno invece al giovedì, nella sede dell’associazione Startè, i corsi di storia dell’arte (alle 15.30) e di storia contemporanea (alle 16.45). Da giovedì 6 febbraio, alle 18, riprende con Gianluca Pezzino il corso sui tarocchi secondo l’impostazione di Jodorowsky. Riparte poi il corso di scrittura creativa il venerdì alle 16. Per info e contattare Aidea, il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12, lunedì mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18, con contatti allo 0187 300835 o al 329 7462081 o ancora a [email protected].

m. magi