‘L’indispensabile inutilità dell’arte’. Summer school alla terza edizione

Il titolo? Una provocazione utile a mettere in discussione non solo il mondo dell’arte, ma anche il pensiero di chi considera le discipline artistiche qualcosa di cui si può fare a meno. La terza edizione della Summer School, intitolata ‘L’indispensabile inutilità dell’arte’, si terrà dal 5 al 7 settembre a Sarzana. Il progetto, presentato dall’associazione Startè (tra i vincitori della Call for Idea 2024 del Comune di Sarzana) propone anche quest’anno personalità dell’arte italiana che, con diversi profili, si alterneranno negli incontri e nei talk in programma. La direzione scientifica di questa edizione è affidata a Umberto Croppi. Saranno due le mostre all’interno del progetto. La prima, come collaterale della Mostra Nazionale di Antiquariato, sarà una personale dello scultore Roberto Rocchi, curata da Paolo Asti, dal titolo ‘L’eterno in divenire’, già ospitata nel gennaio scorso all’Adi Museum (Museo del Design di Milano) e arricchita di alcune opere ‘site specific’, realizzate appositamente per le segrete e gli spazi esterni della Fortezza Firmafede. La seconda, che si inaugurerà venerdì 6 settembre e ospitata anch’essa alla Cittadella, sarà una mostra personale della fotografa Veronica Gaido dal titolo ‘Gente di Sarzana’. Si tratta di un progetto, ideato da Paolo Asti e la stessa Gaido, dove saranno esposti circa più di 60 ritratti con protagonisti persone nate a Sarzana o che a Sarzana vivono o lavorano, ritratte gratuitamente rispondendo all’invito dell’organizzazione.

"Per questa edizione – dice Paolo Asti, presidente di Startè e ideatore della scuola – abbiamo pensato anche a creare un’attività capace di coinvolgere la popolazione aprendo a chiunque voglia affinare il proprio approccio al linguaggio dell’arte espresso attraverso pittura, arti plastiche, fotografia, video, giornalismo, cura artistica e manageriale". Aggiunge Croppi: "Iniziative come questa contribuiscono alla formazione e al’affinamento della conoscenza dell’arte contemporanea". La Summer School gode del contributo del Gruppo The Skill di Andrea Camaiora (sarzanese) che opera nel settore della comunicazione, con sedi a Roma, Padova, Bari, Milano, Sarzana e Francia (Haute Corse), che ha scelto di puntare ancora su arte e creatività come elemento utile alla promozione delle attività dell’ufficio sarzanese come riferimento per l’Alto Tirreno e i clienti di Liguria e Toscana. Info: [email protected] o 0187 875839.

Marco Magi