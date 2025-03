Linda Marchetti è live sulla web tv Rubrica Social

Continua a far parlare di sé la cantautrice e musicista spezzina Linda Marchetti. Sulla web tv Rubrica Social, oggi a partire dalle 18, si esibirà live. In redazione c’è Alfonso D’Angelo, poi saranno presenti il moderatore Domenico Buonanno e gli opinionisti Daniele Buonpane e Valentina De Nigris. Linda, giovane adolescente non vedente, ha spopolato sul web, sui social, in particolare TikTok dove è davvero molto famosa, anche perché stata condivisa e commentata da Giorgia, Alfa, Sara Toscano e Lorenzo Fragola. A novembre era stato ospite alla nota trasmissione tv di Rai 2 ‘I fatti vostri’ e anche in quell’occasione aveva messo in mostra le sue doti di cantante e pianista (frequenta la scuola media ad indirizzo musicale Silvio Pellico) con ‘My heart will go on’ di Céline Dion, che ha presentato sfiorando il podio anche al concorso di successo ‘Lo Sprugolino d’oro’ e poi ‘La Notte’ di Arisa. E a proposito di ‘Sprugolino’, il 12 aprile, dopo il podio sfiorato dello scorso anno, parteciperà alla finale della seconda edizione, mentre tra le sue produzioni, ricordiamo l’inedito ‘Lei è la mia luce’ uscito in agosto, e tra le sue esibizioni, quella al Mentana Rock Benefit, ‘creatura’ dell’associazione Real Flavor a cui Linda è molto legata.

m. magi