’Liguria da bere’ fa il record Premiati i produttori migliori

Tocca per la prima volta i 30mila ticket di degustazione emessi ‘Liguria da bere’. Un’edizione da record, questa sedicesima, che ha animato corso Cavour con oltre 200 etichette in degustazione e 40 produttori, da venerdì a domenica. La rassegna è stata organizzata dall’Azienda speciale Riviere di Liguria della Camera di Commercio (coorganizzatori Region, Camera di Commercio e Comune della Spezia). Ad animare le serate il ricco programma di talk, showcooking e abbinamenti enogastronomici organizzato da Slow Food La Spezia e dal foodteller Fabio Bongiorni.

In serata, l’Arena Talk della Camera di Commercio ha ospitato la premiazione dei migliori produttori liguri: il Premio Speciale dei produttori è stato conferito all’azienda Ottaviano Lambruschi, il Premio Speciale del pubblico è andato all’azienda Cà du Ferrà e il Premio Speciale della Giuria – composta da Marco Casarino, segretario generale Camera di Commercio Riviere di Liguria, Marco Rezzano, presidente Enoteca regionale Liguria, Sandra Ansaldo, presidente Slow Food La Spezia e Bongiorni – è stato assegnato alla Cantina Sociale delle Cinque Terre, che festeggia quest’anno il suo cinquantenario d’attività, nello stesso anno di nascita della Doc Cinque Terre e Sciacchetrà. Sono stati, inoltre, conferiti i marchi Liguria Gourmet ai ristoranti Il Timone, Antica Osteria del Carugio, La Lampara, Gianni Franzi e Antico Borgo. Grande soddisfazione, per Confartigianato e per i suoi associati, perché La Lampara di Campiglia, Antico Borgo di Levanto, Il Timone e l’Antica Osteria del Carugio di Porto Venere (gli ultimi due della vicepresidente Antonella Cheli, sul palco insieme al presidente di Confartigianato, Paolo Figoli), hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento.

La Camera di Commercio Riviere di Liguria tramite la propria Azienda Speciale ha intenzione di avviare un percorso di valorizzazione delle ostriche spezzine e sta lavorando all’organizzazione, per il mese di ottobre, di un evento per fare conoscere al meglio la qualità d’eccellenza, anche in abbinamento con i vini locali. Da segnalare, infine, che la polizia stradale, nello stand condiviso con Cna e Confartigianato, si è resa disponibile nell’effettuare test per misurare il tasso alcolemico e promuovere un consumo maggiormente responsabile dell’alcol.

Marco Magi