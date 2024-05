’Libriamoci’, l’importante è leggere. Eventi e concorso di scrittura

‘Voce del verbo: futuro!’ è il tema di ‘Libriamoci 2024’, una vera e propria esortazione a conoscere le sfide del futuro attraverso le vie della letteratura, della poesia, delle nuove tecnologie e del rapporto con la natura in particolare con quello del mare. Quest’anno ‘Libriamoci’ si suddividerà in tre grandi momenti: il primo, da domani a domenica, è ‘Libriamoci Primavera’, poi ‘Libriamoci autori del Golfo’ con una stagione estiva dedicata agli autori locali e ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque 14ª edizione’ a novembre. E in questi primi tre giorni della kermesse non ci saranno solo presentazioni di importanti autori, ma sarà anche lanciato un concorso di scrittura per le scuole primarie, secondarie e superiori e il ‘Premio Miglior Lettore Adulto’ e il ‘Premio Miglior Lettore Bambino’. Tutti gli eventi sono gratuiti ad accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Domani si inaugura alle 17.30 nel salone della Provincia, coi saluti del sindaco Pierluigi Peracchini, l’illustrazione del programma di Alessandro Maggi, poi la lectio magistralis di Giovanni Solimine, ‘Esercizi di lettura futura’, alle 18, e alle 19 Raffaella Romagnolo presenta ‘Il cedro del Libano’, in dialogo con Antonio Riccardi. Segue un aperitivo letterario e alle 21, al Teatro Civico, Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni con ‘Al clima non ci credo’. Passando a sabato, alle 10.30, alla biblioteca Beghi, ‘Che spettacolo la lettura - Le storie del mare’, laboratorio didattico per bambini (da 0 a 6 anni) a cura di Dario Apicella; e alla stessa ora al Museo del Ciclismo ‘Cuffini’, Massimo Calandri presenta ‘Non puoi fidarti di gente così’, dialogando con Luca Natale. Si va alla mediateca regionale ligure alle 17.30 con con Federica Iacobelli che presenta la collana ‘I Gabbiani’ di Edizioni Primavera e dialoga con Alessandro Berti, autore del libro ‘Le vacanze’, poi alle 18.30 Alessandra Sarchi propone ‘Il ritorno è lontano’, conversando con Debora Lambruschini. Dopo l’aperitivo letterario, alle 21, al cinema Odeon (nella stessa struttura), ‘Le mie poesie non cambieranno il mondo’, un ritratto cinematografico intimo, ironico e libero di Patrizia Cavalli. Ultimo giorno di questa prima fase, domenica, alle 10.30 alla Beghi, ‘Libri all’angolo’, laboratorio didattico per bambini (dai 6 ai 12 anni) a cura di Alfonso Cuccurullo. Ancora alla mediateca alle 17.30 con Dario Vergassola che presenta ‘Liguria, terra di mugugni e di bellezza. Guida ironico-sentimentale’, poi alle 19 la lectio magistralis di Alessio Torino su ‘Omaggio a Paolo Volponi nel centenario della nascita’. E dopo il consueto aperitivo letterario, al cinema Odeon, viene proiettato il documentario ‘Viva Volponi: videomemoria e testimonianze sull’uomo e lo scrittore’.

Marco Magi