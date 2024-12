Lezioni aperte in cantina. In cattedra gli esperti

La cantina come aula didattica. Un esperimento singolare e emozionante che ha portato alla sua prima uscita grande interesse e adesioni da parte delle scolaresche e per questo merita il bis. Anche per il prossimo anno quindi l’idea della famiglia Bosoni, azienda leader di Castelnuovo Magra nella produzione vinicola e da qualche anno impegnata anche nel settore agricolo, riaprirà le porte agli studenti per conoscere da vicino i segreti del lavoro svolto non soltanto nel campo della vinicoltura ma anche nel comparto agricolo. Il progetto di chiama “Terra Lunae“ ed ha come obiettivo quello avvicinare il mondo della scuola all’educazione alimentare con la conoscenza delle varie tecniche biologiche di lavorazione nell’ambito della olivicoltura e viticoltura. La location che ospiterà la “scuola“ sarà all’interno del casale nella zona di Palvotrisia nel territorio di Castelnuovo Magra, adibito all’esposizione e degustazione dei propri prodotti che con i numerosi spazi interni ed esterni potrà ospitare anche attività didattiche relative alla lavorazione della vite e dell’olio.

Per integrare il cammino sarà inoltre fondamentale la memoria offerta dal Museo Cà Lunae che mette in mostra la collezione di antichi oggetti, testimonianza diretta della civiltà contadina, consentendo agli alunni un percorso emozionale nel mondo rurale con la conoscenza delle varie tecniche di lavorazione. Le attività si incentreranno in visite guidate tenute sempre in orario mattutino con la presentazione del ciclo dell’olio, della vite e anche della frutta e verdura al fine di sensibilizzare i piccoli visitatori sulla bontà di una agricoltura basata su prodotti biologici con l’assenza di diserbanti e pesticidi novici non soltanto per la qualità del prodotto. Dopo ogni visita e lezione con gli esperti del settore non mancherà ovviamente la “colazione bio” a base di assaggi di prodotti genuini e a chilometro zero quali focaccia, salumi, olio, dolci per riassaporare l’alimentazione sana di una volta. Una bella iniziativa quella organizzata dalla famiglia Bosoni, rivolta ai giovani affinchè mettano al centro delle loro attenzioni la riscoperta della terra e il buon uso che ne va fatto per tutelare la salute oltre alla bontà del prodotto.