Levanto, pulizia delle frazioni in programma ogni dieci giorni

Un servizio periodico di pulizia nelle frazioni di Levanto, con un operatore dedicato che si occuperà di ogni borgo ogni dieci giorni. È il servizio attivato dal Comune negli abitati collinari, con un addetto della cooperativa Maris che sarà operativo dal lunedì al sabato per far sì che anche i caratteristici paesini che si trovano nell’ampia vallata del paese rivierasco possano godere delle stesse cure per le infrastrutture e gli arredi urbani di cui beneficia il capoluogo. La pulizia dei carruggi interni, con sfalcio dell’erba e spazzamento, è iniziata dalle frazioni che domenica 21 maggio ospiteranno la Mangialonga, mentre da martedì 23 maggio l’attenzione si sposterà poi sull’altro versante, ad iniziare dal borgo di Ridarolo. "L’obiettivo è quello di integrare il lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria compiuto lungo i sentieri che collegano i paesi per promuovere le escursioni dei turisti, con la cura e l’abbellimento degli abitati" fa sapere l’amministrazione comunale.