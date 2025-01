Levanto, progetto per riqualificare il lungomare

Procede spedita a Levanto la progettazione della ristrutturazione del tratto di passeggiata a mare del lungomare Vespucci compreso tra l’ex stazione ferroviaria e la rotatoria di Vallesanta. L’idea progettuale, elaborata da un professionista incaricato dal Comune – in attesa di un confronto tra l’ente e la Soprintendenza per definire alcuni dettagli paesaggistici dell’arredo urbano – prevede l’inversione di collocazione tra la pista ciclopedonale ’Maremonti’ e i posti destinati al parcheggio delle autovetture.

Nel restyling dell’ex viadotto, infatti, le due corsie riservate al transito delle biciclette verranno spostate sul lato a mare, ad affiancare la passeggiata pedonale, mentre gli stalli per i veicoli troveranno posto a monte e saranno dislocati per un tratto (quello più a levante) a pettine e per un altro tratto a ponente parallelamente alla strada di scorrimento, che continuerà a percorrere al centro del manufatto. "L’obiettivo – spiega il vicesindaco Alice Giudice – è riorganizzare logisticamente un’area molto trafficata, dove devono convivere pedoni, ciclisti e mezzi a motore, rendendola allo stesso tempo più gradevole da praticare sia per i residenti che per i turisti, con spazi per la sosta, la collocazione di una siepe divisoria tra le varie corsie e il mantenimento delle alberature".