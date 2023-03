Levanto e Bonassola diventano set di un film sulle ali dell’amarcord

Prime riprese tra Levanto e Bonassola del cortometraggiodocumentario ‘Nino - il padre’, prodotto dalla società milanese Macedonia Film. Il documentario racconta una storia di famiglia nella Liguria di ieri e di oggi, un racconto di formazione sui generis: un viaggio di ricerca e scoperta sul significato di essere padre. Organizzazione e riprese sono assistite da Genova Liguria Film Commission. Odoardo Maggioni è il regista e protagonista della storia che parla di un viaggio di ricerca per ripercorrere i luoghi dell’infanzia di suo padre e riflette su cosa voglia dire essere padre. Le riprese del documentario saranno arricchite anche da rari materiali d’archivio, bobine di pellicola 8mm dei primi anni ‘50, contenenti filmati originali delle vacanze estive di Carlo insieme al padre, proprio a Levanto e Bonassola. Antichi ‘film di famiglia’ che costituiscono elementi di narrazione per respirare l’atmosfera del passato, analizzare il tempo trascorso e valutare le ricadute sul presente. "Avvicinandomi ai trent’anni – spiega Maggioni – , mi sono accorto che l’idea di avere figli non mi ha mai sfiorato. La prima persona alla quale proporre questa riflessione è stato mio padre. Rimasto orfano molto piccolo, mio padre Carlo ha sempre sofferto la mancanza di una figura paterna ma non me ne ha mai parlato. Il ritrovamento dei filmati di suo padre mi ha permesso di ripercorrere con lui i suoi ricordi di infanzia e le sue vacanze a Levanto e Bonassola. Ho scoperto così un luogo affascinante e mutato in questi 70 anni, un luogo abitato da sentimenti e suggestioni. La sua voce anima i filmati di suo padre". Infine Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission: "Non solo Cinque Terre: il levante ligure cornice perfetta per storie filmiche di ogni tempo".

m. magi