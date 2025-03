Levanto Bagni e docce pubbliche. Iniziati i lavori nell’ex viadotto

Sono iniziati lunedì i lavori di realizzazione di due bagni pubblici e altrettante docce sul lungomare di Levanto. L’intervento prevede la demolizione dei due piccoli fabbricati situati sull’ex viadotto ferroviario, attualmente utilizzati come ricoveri per gli attrezzi dal servizio di nettezza urbana ma in condizioni di forte degrado, e la conseguente riqualificazione ambientale dell’intera area. Al loro posto sorgerà un prefabbricato in cui saranno realizzati due bagni e un locale intermedio ad uso tecnico e deposito per il servizio di pulizia degli stessi. Sul retro verranno installate due docce pubbliche riscaldate.

"Servizi igienici pubblici ricavati in una posizione facilmente accessibile, ma fuori dal centro storico e dall’area dei negozi e del passeggio, adiacente il parcheggio e facilmente fruibile anche dai surfisti che frequentano il nostro golfo" spiega il sindaco, Luca Del Bello.