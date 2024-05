Letture per bimbi con Cerretti

Una lettura e non solo, per bambini e... non solo, domani alle 17 alla libreria Giunti al Punto di corso Cavour. La scrittrice spezzina Alessandra Cerretti presenterà il suo libro ‘Piuma nera e il vecchio pescatore’ (con illustrazioni di Sabina Ficara, in vendita anche sul sito delle Edizioni Il Ciliegio). La fiaba si ispira a una storia vera accaduta in Brasile: la nascita di un’amicizia incredibile e inaspettata tra un pinguino e un vecchio pescatore dopo che quest’ultimo ha salvato l’animale dalla morte. Nel racconto, il pescatore si prende cura di un pinguino che trova ricoperto di petrolio in una spiaggia vicina alla sua abitazione. Dopo averlo pulito e sfamato, decide di dargli un nome e passa molto tempo con lui, finché il piccolo un giorno non si allontana. L’amicizia però ha la meglio anche sul richiamo della natura e così, ogni anno, il pinguino percorre migliaia di chilometri per tornare a far visita al suo salvatore. Al termine della lettura e della presentazione, ecco il laboratorio per bambini ‘Disegniamo il Pinguino’ (Piuma Nera). Entrata gratuita.