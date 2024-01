Letture a tema e pentolaccia alla biblioteca Beghi. Un laboratorio di creazioni magiche per i bambini

La biblioteca civica Beghi organizza per questa domenica, con inizio alle 15.30, un interessante laboratorio dedicato al pubblico dei bambini e intitolato ‘Salutiamo le feste! Laboratorio di creazioni magiche e divertimento’ durante il quale i piccoli realizzeranno una creazione artistica con lettura a tema e con simpatica pentolaccia finale. Il laboratorio fa parte della rassegna ‘Natale al Museo e in Biblioteca’, ricco calendario di eventi natalizi per bambini e famiglie promosso dal Comune, a cura dei musei civici e del sistema bibliotecario urbano che si sta snodando per tutto il periodo natalizio fino all’Epifania. Il laboratorio è gratuito con prenotazione obbligatoria ed è rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 0187 727885 o inviando una mail a [email protected] (la struttura di via del Canaletto 100 è raggiungibile anche attraverso i canali social Facebook e Instagram).