L’Etiopia di Nobili al Ruffini

Riprende oggi, martedì, la rassegna letteraria ’Non ci resta che leggere’ organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con lo staff della biblioteca civica Arzelà. L’ospite dell’incontro il programma alle 18.30 al centro sociale Ruffini di via Vecchia del Piano al fianco della tensostruttura sarà Francesca Nobili, assessore del Comune di Fivizzano. Presenterà il suo libro dal titolo ’Una manciata di terra un sorso d’acqua: la mia esperienza in Etiopia’, dialogando con Emilia Petacco. Si tratta di una raccolta di ricordi vissuti in prima persona da Francesca Nobili in un piccolo villaggio etiope, Zizencho, conosciuto grazie alla sua adesione ad Engera l’associazione no-profit di medici e infermier, con la quale è partita nel 2013 per portare il suo aiuto alle popolazioni africane. Questa esperienza l’ha arricchita, facendole conoscere una vita in cui contano solo le cose più importanti: l’acqua, la luce, il cibo. Francesca Nobili è infermiera nel reparto di ginecologia dell’ospedale di Fivizzano.