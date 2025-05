L’essenza che supera l’apparenza. L’Open Art Space riparte da Manco

Trenta opere per una nuova personale, che si aggiunge alle tante esposizioni già organizzate in questo spazio inedito e originale che arricchisce il mondo dell’arte in città. L’Open Art Space di Raffaella Monteverde, che riapre le porte del suo appartamento per trasformarle in galleria, dà appuntamento a tutti venerdì 9 e sabato 10 maggio dalle 18.30, alla nuova mostra ’Essenza, oltre l’apparenza’, personale dedicata a Mauro Manco. Un percorso suggestivo ed emozionante che si compone nel segno della poliedricità dell’artista, e che con questa lunga carrellata ne ripercorre tanto la storia, quanto la ricerca. Per lui, l’avvicinamento con i vari linguaggi espressivi è avvenuto in veste di fotografo della Marina Militare, poi la sua arte si è evoluta nel segno della sperimentazione, incamerando quanto appreso ed esercitato dietro l’obiettivo, ma arricchendo progressivamente il proprio cammino espressivo. La fotografia, nelle sue opere, incontra la pittura e con essa si fonde, arrivando ad una sintesi equilibrata e raffinata. Pochi i colori che Manco sceglie di utilizzare per le sue opere: rosso, bianco e nero, gli unici colori che l’artista utilizza – con qualche rarissima eccezione – , senza lasciar spazio alle tinte pastello. Elementi squillanti, dunque, che passano da una tela piatta a composizioni più materiche, in cui la dimensione o l’illusione di essa sono rese e sottolineate grazie agli accostamenti di tonalità, segni e fusioni audaci e potenti. L’opening della mostra "Essenza, oltre l’apparenza" sarà doppio e si terrà venerdì 9 e sabato 10 maggio dalle 18.30 nella casa Open Art Space di via Chiodo, 101 alla Spezia. Una formula originale, che schiude le porte dell’appartamento "a chiunque abbia interesse per l’arte e la bellezza".

Mauro Manco e Raffaella Monteverde, storica dell’arte, oltre che ideatrice di questo spazio e curatrice e organizzatrice, saranno infatti protagonisti di una serie di incontri pomeridiani: occasioni durante le quali i due risponderanno alle domande che i visitatori porranno e racconteranno i passaggi che portano alla genesi di un’opera d’arte e poi alla sua presentazione al pubblico. La mostra di Manco sarà visitabile fino al 24 prossimo maggio, ovviamente previo appuntamento, secondo la formula ormai collaudata per questa originale e insolita galleria ricavata in un appartamento. Per ogni informazione e per prenotare una visita alla personale o agli incontri correlati, è possibile contattare il recapito telefonico raggiungibile al numero 347 9557266.

Chiara Tenca