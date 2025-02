L’esperienza di Ivano Pezzuto fischia al “Braglia“

Ivano Pezzuto arbitrerà il match di sabato prossimo tra lo Spezia e il Modena, in programma allo stadio ‘Braglia’ alle 15. Per il 40enne arbitro leccese, di professione bancario, si tratterà della 152° direzione in Serie B (nel suo curriculum anche 21 direzioni in Serie A). Sarà, per lui, il diciannovesimo incrocio con lo Spezia, per un bilancio di sette vittorie aquilotte, altrettante sconfitte e quattro pareggi. Nell’attuale stagione ha diretto molto bene la gara Spezia-Frosinone del 24 agosto scorso (2 a 1 per i bianchi), mentre non ha riscosso molti consensi il suo arbitraggio in occasione del match Spezia-Juve Stabia (1 a 1) del 12 gennaio quando ha concesso troppa libertà di azione al gioco ostruzionistico dei campani. Gli assistenti di gara saranno Damiano Margani della sezione di Latina e Mario Davide Arace della sezione di Lugo di Romagna, mentre il quarto ufficiale Aleksandar Djurdjevic della sezione di Roma 1. Al Var vi sarà Antonio Di Martino della sezione di Teramo, all’Avar Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo. La gara Cesena-Pisa, che interessa da vicino lo Spezia, sarà diretta da Fabio Maresca, con al Var Paterna e all’Avar Baroni.

Fabio Bernardini