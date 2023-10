Lerici Riqualificazione della rada. Inviate osservazioni al ministero

È battaglia al ministero dell’Ambiente su l progetto di riqualificazione della rada di Lerici. Nell’ambito della verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, il Comitato di cittadini contro il progetto dei pontili galleggianti, il circolo Legambiente Lerici e la Società Marittima di Mutuo Soccorso hanno inoltrato al ministero le proprie osservazioni "che vanno ad evidenziare le innumerevoli criticità di questo progetto, i rischi e tutti gli impatti che comporterebbe la realizzazione di quest’ opera". Le osservazioni sottolineano la volontà che il progetto non sia realizzato, evidenziandone "l’inopportunità. Non trattandosi di una mera riqualificazione degli ormeggi, ma di opera nuova, impattante, gigantesca, altamente invasiva, che cambierebbe in maniera definitiva e sostanziale Lerici. Un progetto non condiviso da gran parte della popolazione".