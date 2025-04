Lerici, il Comune stanzia oltre 160mila euro per le associazioni del territorio

Lerici (La Spezia), 8 aprile 2025 – Il Comune di Lerici conferma il suo impegno a sostegno della cultura locale stanziando oltre 160mila euro a favore delle associazioni del territorio. I contributi economici sono destinati allo sviluppo di attività culturali, eventi e spettacoli che animeranno il calendario estivo locale e rafforzano il tessuto sociale della comunità. Un investimento importante, che riconosce il valore delle realtà associative come motore di coesione sociale, presidio culturale e punto di riferimento per cittadini di tutte le età.

Le iniziative sostenute spaziano dalla promozione della tradizione e dell’identità locale all’organizzazione di manifestazioni artistiche, musicali e teatrali, fino a progetti inclusivi e partecipativi dedicati allo sport, ai più piccoli, ed al mondo della scuola. “Le associazioni svolgono un ruolo fondamentale nella vita del nostro territorio – commenta l'assessore Lisa Saisi – . Con questo contributo vogliamo riconoscere e valorizzare il lavoro quotidiano di chi, con passione e impegno, contribuisce a rendere Lerici un luogo vivo, accogliente e ricco di proposte culturali per tutti”. Il sostegno economico alle associazioni culturali rientra in una più ampia strategia del Comune per favorire la crescita culturale, il benessere collettivo e la valorizzazione delle identità locali, in linea con una visione partecipata e inclusiva della vita pubblica.

“Sostenere il nostro tessuto associativo è un dovere ed una responsabilità per chi amministra. Le associazioni sono l’espressione della vivacità di un territorio, di un fermento comunitario che non può che essere sostenuto, e ancora incentivato. Molte delle cose che vengono proposte anche dall’amministrazione non sarebbero realizzabili senza il contributo delle nostre associazioni a cui va tutto il mio ringraziamento per l’impegno, la costante disponibilità e creatività”.

L’elenco completo dei contributi è pubblicato all’albo e sul sito istituzionale del Comune di Lerici. Il programma completo degli eventi della stagione estiva sarà disponibile a breve su LericiCoast.it.