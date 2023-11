Lerici Formazione per baby sitter. Un corso organizzato da Isforcoop

Un corso di formazione gratuito per baby sitter. È quanto promosso dal Comune di Lerici, con l’obiettivo di creare un elenco di professionalità pronte per servizi ‘lampo’, per esigenze improvvise ed occasionali, ma anche per servizi strutturati e continuativi, a disposizione delle famiglie. Il corso è organizzato da Isforcoop ed è destinato ai residenti dei Comuni di Lerici, della Spezia e di Portovenere. I requisiti di accesso alla selezione sono la maggiore età e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Il corso inizierà a dicembre, previo raggiungimento del numero minimo di iscritti. Per informazioni, consultare il sito di Isforcoop, www.isforcoop.it, telefonare al numero di Isforcoop 0187.564974 o visionare il bando sul sito istituzionale del comune di Lerici. Tutte lezioni sono tenute da esperti del settore, che tratteranno tutte le maggiori tematiche di settore.