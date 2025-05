Lerici, concluso il progetto gratuito di pet therapy con i bambini

Lerici, 30 maggio 2025 – Concluso, in questi giorni, un innovativo progetto sperimentale di pet therapy con i cavalli, dedicato ai bambini delle scuole primarie del territorio lericino, con particolare attenzione ai piccoli con disabilità in collaborazione con l’istituto scolastico Isa10, ha L’iniziativa, promossa dal Comune di Lerici, attraverso l’assessorato alle politiche educative e dell’infanzia guidato da Laura Toracca – in collaborazione anche con il centro equestre EquiLunae – nasce con l’obiettivo di favorire il benessere psicofisico dei bambini attraverso la relazione non solo con il cavallo, animale da sempre riconosciuto per la sua sensibilità e capacità comunicativa, ma anche con la natura, con l’orto, le piante botaniche ed aromatiche.

“Lo scopo è quello di mettere in relazione i ragazzi, in particolare i ragazzi speciali, con un ambiente esterno alle aule e ricco di stimoli sensoriali – spiega Toracca – . Il rapporto con i cavalli e l’approccio alla gestione e alla cura degli stessi è parte integrante di un percorso tattile, affettivo, uditivo e visivo che accompagna l’aspetto empatico ed emotivo stimolando abilità attentive, cognitive ed emozionali che mirano a rafforzare l’autostima e sviluppare affettività e ascolto”. “Crediamo profondamente nel valore terapeutico degli animali, soprattutto nei percorsi educativi e riabilitativi per i bambini con fragilità – dichiara il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti – . Questo progetto rappresenta un passo concreto verso una scuola più inclusiva, dove ogni bambino possa sentirsi accolto, ascoltato e valorizzato”.

La relazione tra bambini e cavalli, sviluppata in un contesto protetto e guidato da professionisti specializzati in ippoterapia e pedagogia, aiuta i piccoli a migliorare l’autostima, la coordinazione motoria, la gestione delle emozioni e le capacità relazionali. Per i bambini con disabilità, in particolare, il contatto con il cavallo può rappresentare una forma di comunicazione alternativa, spesso più efficace di quella verbale. Il progetto, che è in corso di svolgimento, prevede incontri in maneggio, dove i bambini avranno l’opportunità di prendersi cura del cavallo, condurlo a mano e imparare a conoscerlo.

Il Comune di Lerici, insieme ai partner del progetto, si impegna a garantire la piena accessibilità e gratuità dell’iniziativa, a testimonianza dell’impegno dell’amministrazione per una comunità più solidale, inclusiva e attenta alle esigenze dei più piccoli.