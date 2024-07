Leonardo, trattative interrotte. Fim e Fiom confermano lo sciopero

La Spezia, 17 luglio 2024 - Nulla di fatto per l'ultima fase della procedura di soluzione dei conflitti collettivi prevista dal contratto integrativo Leonardo: la cosiddetta procedura di raffreddamento. A Roma ieri erano presenti le segreterie nazionali, territoriali oltre alle Rsu Fim, Fiom e Uilm della Spezia unitamente all'HR della Divisione Elettronica di Leonardo.

Un incontro che ha visto Fim e Fiom mettere sul tavolo proposte concrete e del tutto sensate su tutti i temi in discussione; alcune delle quali sofferte, ma finalizzate a identificare soluzioni condivise atte al superamento delle problematiche emerse nel sito che hanno determinato la dichiarazione di sciopero.

“Proposte condivise con l'azienda, la quale non ha saputo o voluto gestire le strumentali posizioni di altre organizzazioni coinvolte. Il confronto si è interrotto su posizioni di comodo e non certo di merito dell’altra sigla sindacale, nonostante gli sforzi di Fim e Fiom sulle problematiche riguardanti la vera risoluzione dei conflitti che stanno impattando negativamente sulla vita dei lavoratori di Oto Melara, partendo dall’apertura da parte aziendale circa il ripristino del consueto orario turni. Arriva sempre il momento in cui ognuno si assume la responsabilità delle scelte, e quando queste sono 'di campo' non possono e non devono essere condivise. Le Rsu Fim e Fiom quando fanno delle scelte si assumono sempre la responsabilità delle stesse. Ci auguriamo che, chi oggi ha impedito la risoluzione delle problematiche, sappia e riesca a fare altrettanto”.

“Confermiamo quindi le iniziative comunicate precedentemente, chiedendo a tutti i lavoratori sostegno massivo agli scioperi proclamati”. Un'ora di sciopero nelle giornate di giovedì 18 luglio e venerdì 19 luglio. Lo sciopero si articolerà dalle 9:30 alle 10 e dalle 10:30 alle 11 per primo turno e normalisti; dalle 20 alle 20:30 e dalle 21 alle 21:30 per il secondo turno. Punto di ritrovo nel piazzale antistante la palazzina direzione.

La mobilitazione riguarda le problematiche evidenziate già negli ultimi mesi dalle Rsu Fim Cisl e Fiom Cgil, rispetto alle inadeguate o mancate risposte dell'azienda in riferimento all'aggiornamento sulla trattativa del nuovo obiettivo premio Team officina; orario turni; situazione di tensione nei reparti produttivi; trasferte; mensa e parcheggi; spazi relativi ad uffici e spogliatoi; relazioni sindacali.