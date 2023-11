L’Emporio compie dieci anni. Un concerto evento per la festa. Teatro Civico, arriva Jannacci

Per festeggiare i dieci anni dell’Emporio della Solidarietà della Spezia e provincia, al Teatro Civico, venerdì 1° dicembre, arriva Paolo Jannacci. Alla serata, condotta dallo storico speaker dello Spezia, Federico La Valle, prenderanno parte anche i ragazzi della Giovane Orchestra Spezzina - Gosp, diretti da Dino Dinelli, e del Brass Ensemble del liceo musicale Cardarelli, diretti da Lorenzo Cimino. Jannacci, in duo, presenterà, dalle 21, ‘In concerto con Enzo’. Il primo market solidale della provincia, gestito dalla cooperativa La Piccola Matita onlus, è stato inaugurato il 17 ottobre del 2013 grazie alla sinergia tra Caritas diocesana della Spezia, Sarzana e Brugnato e Fondazione Carispezia, che ne ha fin dall’inizio promosso l’attivazione sul nostro territorio e sostenute le attività, in rete con i Distretti sociosanitari provinciali 17, 18 e 19 e la Società della Salute della Lunigiana, e con il sostegno logistico anche della Marina militare. I biglietti per la serata, che ha il patrocinio del Comune della Spezia, sono già in prevendita al botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino) e online su VivaTicket ad un costo di 10 euro (gratuito per i minori di dodici anni) e andranno a sostegno di questo servizio fondamentale per il territorio. Inaugurato anche a Sarzana nel 2018, l’Emporio consente l’accesso gratuito a generi alimentari e altri beni di prima necessità per persone e famiglie in temporanea difficoltà economica residenti nella provincia della Spezia e in Lunigiana. Per informazioni contattare lo 0187.738107 o l’email [email protected] o consultare sito e canali social dell’Emporio della Solidarietà della Spezia.

Marco Magi