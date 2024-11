Leggere è una buona abitudine. Riparte la rassegna “Libriamoci“

I consueti saluti istituzionali, poi la presentazione di tutto il programma fino al 17 novembre da parte del coordinatore artistico Alessandro Maggi e la consegna del Premio Miglior Lettore delle Biblioteche 2024. Si apre così, oggi alle 18, la 14a edizione di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’, la rassegna dedicata alla promozione della lettura organizzata dal Sistema bibliotecario urbano del Comune della Spezia. Dopo, alle 18.30, si entrerà nel vivo della kermesse con ‘I giovani di ieri e di oggi’, un talk a cura di Giuseppe Antonelli, Andrea Maggi e Silvio Petta. La triangolazione che ha come tema ‘i giovani del passato e del presente’. vede come protagonisti Antonelli, professore ordinario di Storia della lingua italiana all’Università di Pavia che ha un racconto di storie di parole su Rai Tre; Maggi, diventato l’insegnante più famoso d’Italia come professore di italiano, latino ed educazione civica nel docu-reality di Rai2 ‘Il Collegio’ e che ora è impegnato nella divulgazione di tematiche educative anche attraverso i social; e Petta che, forte della sua esperienza di padre di due bambini, ha lanciato il progetto ‘Superpapà’ con la missione di rivalutare la figura paterna in Italia divenendo uno dei papà blogger più seguiti in rete: nel blog, parla di parità di genere e di genitorialità condivisa diffondendo messaggi positivi. Alla sera si prosegue al Teatro Civico, alle 21, con l’incontro con Gio Evan, molto amato dai giovani spezzini, un artista poliedrico, scrittore e poeta, umorista, performer, che nel 2021 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano ‘Arnica’ ed è noto sui social dove condivide brevi aforismi in versi tratti dalle sue opere. ‘Libriamoci’ prosegue poi durante la settimana, a cominciare da domani, alle 21, sempre nella stessa location di piazza Mentana, con Stefano Bartezzaghi a presentare il suo libro ‘Chi vince non sa cosa si perde’. Tutti conoscono Bartezzaghi che approfondisce, nei suoi discorsi, giochi di parole in rapporto alla lingua, alla letteratura, alla politica, alla didattica, all’arte figurativa. Milanese , ha cominciato a soli 9 anni a collaborare con tutte le principali riviste enigmistiche italiane, come autore e solutore di giochi. I suoi studi attuali si rivolgono alla teoria del gioco con le parole, la revisione critica del concetto di creatività, le forme di creatività passiva, i rapporti tra lingua verbale e arti visive e le mitologie del contemporaneo. In qualità di scrittore ed intellettuale è chiamato a discutere su tematiche connesse alla lingua italiana e letteratura italiana contemporanea, i giochi letterari nella letteratura mondiale, l’umorismo, l’ironia, la satira e il comico. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Marco Magi