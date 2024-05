Le tappe de ’Il suono del tempo’. In vetrina la musica organistica

Tra Spezia e Fezzano, anche per questa trentaduesima edizione, gli appuntamenti de ‘Il Suono del Tempo - Rassegna internazionale d’Organo Città della Spezia’, organizzati dall’associazione musicale César Franck con la direzione del maestro Ferruccio Bartoletti. Il sodalizio è nato nella nostra città nel 1993 proprio con lo scopo di promuovere la cultura musicale e di tutelare, conservare e restaurare i beni culturali musicali, in particolare gli antichi organi a canne: prende il nome di César Franck, compositore che contribuì alla nascita di una nuova concezione organaria e organistica.

Il cartellone 2024, realizzato in collaborazione con la Diocesi e anche col contributo e il patrocinio del Comune della Spezia, si articolerà in cinque tappe, tutte di venerdì con inizio alle 18.45, che come da tradizione ultratrentennale, porteranno la musica organistica nei due centri. Il primo concerto si terrà venerdì nella chiesa San Giovanni Battista a Fezzano, dove si trova uno degli organi più belli del nostro territorio e al quale siederà il maestro Omar Caputi, organista titolare del Santuario di Santa Rita di Torino, ma soprattutto rinomato interprete bachiano e compositore: in tale veste ha debuttato nel 1998 a Roma nella chiesa di Sant’Ignazio e nella Basilica di San Pietro in Vaticano con ‘Alleluia’ per la festa di Pentecoste; importanti le sue trascrizioni per organo dei Concerti grossi di Haendel e dei Concerti Brandeburghesi di Bach, questi ultimi eseguiti in prima mondiale dal compianto maestro Massimo Nosetti alla chiesa di Saint Eustache a Parigi. L’ultima sua opera, per Soli, Coro, Orchestra e Organo, è la Passione secondo San Marco sul medesimo testo di Lorenzo Perosi. Dopo il diploma sotto la guida di Massimo Nosetti, Caputi ha proseguito il suo perfezionamento sulla musica francese antica, romantica e moderna, frequentando numerose masterclass con maestri del calibro di Saorgin, Roth e Rogg.

Il programma che proporrà a Fezzano è incentrato sul barocco tedesco e italiano, comprendendo brani di Buxtehude, Bach e Walther, e trascrizioni degli stessi autori da Vivaldi e Albinoni. Il programma de ‘Il Suono del Tempo’, proseguirà, il 17 maggio nella chiesa spezzina dei Santi Giovanni e Agostino con l’organista Javier Francisco Lopez Garcia; il 24 maggio nel santuario spezzino Nostra Signora della Salute di piazza Brin con protagonista Didier Hennuyer; il 31 maggio ancora nella chiesa fezzanese con Stefano Molardi all’organo, per chiudere il 7 giugno, ancora nel capoluogo, nella chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta, proprio con Ferruccio Bartoletti. Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito.

Marco Magi