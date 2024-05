"Le quattro pause che allungano la vita: il messaggio scientifico di Eliana Liotta"

Fermarsi, tirare il fiato senza farsi risucchiare nel vortice tumultuoso dei ritmi della vita moderna può contribuire ad allungare la vita stessa, rendendola nel contempo più piacevole e gratificante. L’importante è trovare il tempo di qualche pausa. Lo dice anche la scienza: dosare gli ’stacchi’ può ridurre il rischio di infarti, cancro, diabete e demenze. Eccolo il messaggio del libro di Eliana Liotta, "La vita non è una corsa. Le quattro pause che fanno guadagnare salute e giovinezza" che martedì 7 maggio (ore 17,30), per iniziativa del Lions club La Spezia degli Ulivi, sarà presentato nella sala di Fondazione Carispezia. La relatrice, docente di Editoria scientifica all’Università Vita - Salute San Raffaele di Milano, autrice di libri di successo e collaboratrice di importanti testate nazionali, dialogherà con la psichiatra Rosanna Ceglie. Come sfruttare i benefici delle pause? Nel suo saggio Eliana Liotta (nella foto) insieme agli specialisti dell’Università e dell’Ospedale San Raffaele di Milano, disegna un percorso di soste possibili, per imparare a rispettare i tempi del nostro corpo e della nostra mente. Anche nelle esistenze più frenetiche, quando il lavoro e lo stress ci opprimono, possiamo immaginare la vita come una passeggiata, dove non conta solo il punto di arrivo, ma è ancora più importante quello che facciamo lungo il cammino.

L’incontro con Liotta si inserisce fra le iniziative del Lions Lions International La Spezia degli Ulivi (presieduto da Mariangela Rebecchi) che, oltre ad aver realizzato numerosi services, ha promosso altri eventi culturali. La socia Marzia Michelotti, psicologa e psicoterapeuta, ha affrontato il delicato tema della condizione umana di fronte alla diffusione dell’intelligenza artificiale; particolarmente è stata anche la conversazione con Sharareh Moghadasi sul tema "Donna, Vita, Libertà", testimonianza appassionata e coraggiosa sulla lotta delle donne dell’Iran per i diritti fondamentali e la libertà.

F.A.