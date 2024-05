Le grandi rassegne dell’estate. L’avvio con “Lerici LibrAria”

Le tradizionali rassegne dell’ estate lericina tornano con i grandi nomi del panorama culturale nazionale e molte novità. Ad aprire la stagione sarà ‘Lerici LibrAria’, dedicata alla letteratura, con la presentazione di libri all’aperto in Rotonda Vassallo. Dieci serate con le novità della stagione, tra cui Silvia Cinelli e Marco Buticchi. Torna pure il consueto appuntamento sulle colline dedicato al mondo editoriale ed anche quelli dedicate ai più piccoli con ‘LibrAria Kids’ di cui uno si terrà alla scuola di mare Santa Teresa, con ‘Il libro del mare’ di Enrica Pizzicori.

Quarta edizione per ‘Raccontiamoci’ dedicata alla cultura del territorio con appuntamenti itineranti in tutte le frazioni, curata da Antonio Cosenza, che coinvolge le associazioni locali come quello del 14 giugno al castello di Lerici, sulla storia dell’isola del Tino. A cavallo tra luglio ed agosto, ‘LericiLive’, l’intrattenimento e live show della stagione: cinque appuntamenti di cui due gratuiti, che vedranno la comica Francesca Reggiani e il cantautore Daniele Silvestri in Rotonda Vassallo. Novità di quest’anno, gli eventi a pagamento si svolgeranno alla Marinella di San Terenzo: Arianna Porcelli Safonov, Nada e Giovanni Vernia i protagonisti (biglietti su TicketOne). Dal 26 luglio all’11 agosto il Lerici Music Festival con il programma ‘Memoria e Speranza’, allargato alla Fortezza Firmafede e all’Opificio Vaccari. Sul finire dell’estate torna anche ‘Cantautorando’, il salotto dei cantautori curato dal Club Tenco che porterà tre grandi voci italiane. Infine Mytiliade, l’evento culturale e gastronomico biennale dedicato ai muscoli, dal 13 al 15 settembre, col sottotitolo ‘Lerici città mediterranea’, con la direzione artistica dello chef Vittorio Castellani, in arte Kumalè.

Non mancano le singole kermesse come la Notte Romantica a Tellaro il 22 giugno; le celebrazioni di Sant’Erasmo il 6 luglio; la Tana dei Turchi il 13 luglio a San Terenzo; Ariel, il festival della poesia per i poeti under 30, il 9 e 10 agosto; ed il Compleanno del Golfo dei Poeti il 30 agosto, con la presenza di Michele Placido. Spazio anche allo sport con il Summer Hoops, il torneo di basket dal 26 al 28 luglio; la Coppa Byron il 28 luglio; il Giro della Lunigiana il 3 settembre; ed anche agli eventi per i bambini. Oltre ai laboratori curati da Abygaille, la rassegna di teatro all’aperto per famiglie ‘Sipario’ con tre tappe al parco Shelley. "Una proposta fatta da nomi importanti – commenta l’assessore Lisa Saisi – ma pure da moltissimi eventi curati dalle associazioni del territorio, come ‘I libi en selaà’ della Mutuo Soccorso di Tellaro; i ‘Mercoledì da Piccioni’ dell’Arci di Solaro; gli appuntamenti della pro loco di San Terenzo e di ArtIdea alla Serra, solo per citarne alcuni".

Marco Magi