Le grandi manovre. Casati approda in FI. Pd, squadra pronta

La fuga dal movimento arancione coinvolge anche il Comune della Spezia, dove in vista delle elezioni l’assessore all’Ambiente Kristopher Casati, totiano, approda tra le fila di Forza Italia. "Non sono stati mesi facili e le ultime settimane sono state decisive per capire cosa fare della mia esperienza politica che mi ha portato ad essere assessore nel Comune della Spezia da 7 anni al fianco del sindaco Peracchini e come presidente del consiglio comunale del Comune di Follo con Rita Mazzi" scrive Casati nel post social che annuncia la sua candidatura coi forzisti. Una mossa che, oltre a rideterminare gli equilibri in giunta, potrebbe dare il via alla scomparsa della Lista Toti in consiglio comunale: secondo indiscrezioni anche i consiglieri Oscar Teja e Barbara Pettinati sarebbero vicini a Fratelli d’Italia.

Nel centrosinistra, a poco più di una settimana dalla presentazione delle liste, è tempo delle scelte. Il Pd locale parrebbe orientato a schierare, oltre al blindato segretario regionale Dem, Davide Natale, anche il sindaco di Santo Stefano Magra, Paola Sisti, la castelnovese Carola Baruzzo, il sindaco di Luni, Alessandro Silvestri e l’ex sindaco di Varese Ligure, Michela Marcone. Movimento anche per la lista civica a sostegno del candidato alla presidenza Andrea Orlando: tra i papabili la presenza di Emanuele Moggia, ex sindaco di Monterosso, della consigliera spezzina Piera Sommovigo, e dell’avvocato Valentina Antonini. Ultimi dettagli anche per Alleanza verdi sinistra, dove sono già sicure le candidature di Roberto Centi, consigliere regionale uscente, e di Giorgia Lombardi, esponente di Leali a Spezia nel consiglio comunale del capoluogo. Il polo riformista, che comprende Italia Viva, Azione, +Europa e Socialisti nel week end dovrebbe trovare la quadra per la presentazione di una lista comune: nello Spezzino i nomi più gettonati sono quelli del vicesindaco di Arcola, Gianluca Tinfena, e del sindaco di Sesta Godano, Marco Traversone.

Matteo Marcello