Le evoluzioni di ‘Matrice’ narrate nel libro di Grulli

Un oggetto anomalo e stratificato, diviso in capitoli, che seguono il modo in cui si è sviluppata e compiuta ‘Matrice’. Antonio Grulli definisce così il libro che verrà presentato martedì, alle 18 ad Accademia La Spezia in via Vanicella, dedicato alla mostra dell’artista spezzino Jacopo Benassi (entrambi parteciperanno), esposta negli spazi della Fondazione Carispezia da aprile a settembre dello scorso anno. Per partecipare occorre prenotarsi a [email protected] o via WhatsApp al 334 3400950. Il libro, a cura di Grulli, e pubblicato da Bruno editore, raccoglie fotografie in bianco e nero realizzate da Benassi e a colori dal fotografo Andrea Rossetti, insieme ai testi di Grulli. Le immagini di Benassi raccontano la mostra in movimento, nel suo ‘farsi’, e si alternano a quelle di Rossetti, che documentano invece due specifici momenti in cui il progetto ‘Matrice’ si è cristallizzato: il primo, la cosiddetta ‘mostra invisibile’, composto da scatti che lasciano comprendere la genesi della Matrice della mostra, ovvero la stanza chiusa creata al centro dello spazio espositivo della Fondazione. All’interno di essa, Benassi ha realizzato tutte le opere e in due giornate, a marzo 2022, il pubblico ha avuto la possibilità di osservare l’artista al lavoro, attraverso alcuni fori creati da lui stesso. Il secondo momento ritratto da Rossetti è l’esposizione vera e propria, in cui le porzioni delle mura in cartongesso dello spazio di lavoro, della ‘Matrice’, sono state sezionate ed esposte nelle sale della Fondazione insieme alle opere create.

Marco Magi