Le eccellenze della gastronomia italiana al ristorante Andree

Splendono gli astri più belli della ristorazione italiana, che per tre serate diverse – il 5, 12 e 19 marzo – si daranno appuntamento al Ristorante Andree di via San Martino della Battaglia alla Spezia, per la terza edizione di "Andrée brilla di stelle". Padrone di casa, lo chef Andrea Besana, che in ogni in ogni serata sarà affiancato da un collega della community italiana Teritoria: Fabio Ingallinera del Nazionale di Vernante, Salvatore Aprea di Da Tonino a Capri e Giuseppe Ricchebuono del Vescovado di Noli. Tre eventi gourmet con menù di quattro portate ciascuno in cui le ricette di un tempo si mescoleranno a tecniche della contemporaneità nella proposta di casa, mescolata al frutto dell’estro dell’ospite. "L’idea – spiega Andrea Besana - è portare delle eccellenze della gastronomia da tutta Italia alla Spezia, per dare occasione di provare cucine di alto livello e ispirazione completamente diversa da quelle che c’è sul territorio, ma a casa nostra. Noi siamo parte di Teritoria, una community di hotel e ristoranti presieduta da Alain Ducasse e loro condividiamo alcuni valori fondamentali: accoglienza di alto livello, ma all’insegna della sostenibilità e del rispetto delle materie prime, e la valorizzazione del proprio territorio. A tutti gli chef abbiamo chiesto di portare dei piatti che li rappresentino – e che presenteranno agli ospiti - e che contengano prodotti a cui sono legati, così da raccontare un po’ della loro storia". Ingallinera, siciliano trapiantato in Piemonte, propone una cucina fortemente territoriale, con pesce di montagna, selvaggina, erbe spontanee; Aprea, è fautore di un matrimonio di ricerca e innovazione con le meraviglie culinarie del territorio caprese, mentre Ricchebuono omaggia l’eco della tradizione ligure. Ogni cena, per cui sono disponibili 34 posti, il costo è pari ad euro 110 a persona, con abbinamento di vini incluso. Le serate prenderanno il via alle 20, con l’aperitivo di benvenuto. Per info e prenotazioni: 0187-872808, [email protected].

Chiara Tenca