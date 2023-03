L’avvocato spezzino Enrico Angelini eletto nel Consiglio nazionale

L’avvocato Enrico Angelini (nella foto) è stato eletto componente del Consiglio nazionale forense. Il prestigioso incarico arriva al termine del mandato come presidente dell’ordine degli avvocati spezzino, nel corso del quale ha profuso grande impegno per valorizzare la rilevanza giuridica e sociale della professione forense. Un traguardo che è anche successo per l’intero foro, che vede per la prima volta un proprio rappresentante eletto nel massimo organismo istituzionale di rappresentanza dell’avvocatura in ambito nazionale. Proprio nello stesso periodo in cui un’altra insigne rappresentante spezzina, l’avvocato Manuela Bacci, è impegnata in un analogo importante incarico quale consigliere di amministrazione della Cassa nazionale forense. "Non considero la nomina – dice Angelini – che condivido idealmente con le persone che mi hanno accompagnato nel lavoro degli ultimi ann – un punto di approdo, ma una nuova sfida, che affronterò con entusiasmo e con l’impegno di sempre, a tutela della nostra istituzione".