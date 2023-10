Lavoro, scuola e sanità: dibattito pubblico del Pd con Stefano Bonaccini

Il Partito Democratico di Spezia organizza per giovedì 19 ottobre alle 18 all’Urban Center di Via Carpenino, La Spezia, un incontro sui temi del lavoro, sanità e scuola pubblica. Per l’occasione sarà ospite Stefano Bonaccini (nella foto) presidente nazionale del Partito Democratico e Presidente della Regione Emilia-Romagna. Nel corso dell’incontro interverranno: Davide Natale segretario PD Liguria e consigliere regionale, Iacopo Montefiori (segretario provinciale del Pd La Spezia) e Martina Giannetti, capogruppo Pd La Spezia.