Lavori sui binari. Modifiche ai treni Alcuni treni tra La Spezia e Corniglia subiranno modifiche d'orario per lavori infrastrutturali dalle 11.15 alle 12.50 in diverse date. La circolazione sarà su un solo binario con cancellazioni e cambiamenti agli orari dei treni regionali. Un treno straordinario sarà istituito per garantire il servizio.