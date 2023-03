Lavori in piazza Caduti Approvato il progetto

La giunta ha approvato il progetto definitivo per la sistemazione dell’area a parcheggio pubblico di Piazza Caduti per la Libertà. "La riqualificazione della piazza è un progetto fortemente voluto dalla nostra amministrazione – ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini – Restituiamo ai cittadini una piazza storica che potrà essere vissuta al massimo del suo splendore con un nuovo arredo e una nuova sistemazione anche dal punto di vista dei parcheggi. Questa è solo la prima parte, la seconda interesserà anche la parte verso piazza Bione...". L’intervento prevede l’abbattimento dei tredici pini che invadono i parcheggi e la completa sostituzione con altrettanti Tigli, una specie arborea più adatta alla zona. Nello specifico il progetto prevede la piantumazione di 14 alberi di tiglio e di circa 100 arbusti di pitosforo, una nuova segnaletica stradale orizzontale, il ripristino della segnaletica verticale, la fresatura dell’asfalto con smaltimento recupero del materiale di risulta, la posa di nuova asfaltatura e la realizzazione di 43 stalli per auto, 1 per disabili, 11 per motoveicoli, 1 stallo per il carico- scarico.