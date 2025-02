Lavori di edilizia nel porto. A Savona il recruiting day

Un importante recruiting day è in programma nei prossimi giorni al Centro per l’impiego di Savona. Si tratta di una giornata dedicata all’incontro fra le imprese e i lavoratori, per permettere un confronto diretto mirato a incentivare le assunzioni. In questo caso, si tratta di importante azienda di livello nazionale specializzata in edilizia infrastrutturale, per appalto relativo alla realizzazione di cassoni cellulare in cemento armato nell’area portuale di Vado Ligure (Savona): ricerca personale con i profili di carpentiere edile ferraiolo, gruista e manovale edile.

Le posizioni aperte sono visibili su formazionelavoro.regione.liguria.it. Per partecipare, registrarsi inviando una mail a [email protected] entro il 20 febbraio. Per candidarsi, presentarsi muniti di curriculum vitae. L’incontro si svolgerà il 24 febbraio nella sede del Centro per l’impiego di Savona in via Molinero 8 a partire dalle ore 9.