Lavori di consolidamento per il ponte di Ceparana In arrivo le autorizzazioni

Il peso dell’età si fa sentire: anche il ponte di Ceparana, il viadotto sul fiume Vara situato lungo la statale di Buonviaggio, si prepara a un importante intervento di manutenzione. In queste settimane Anas sta affinando la progettazione esecutiva dei lavori, dopo che i sopralluoghi e le ispezioni periodiche avevano evidenziato la necessità di interventi lungo le fondazioni di una delle pile del ponte e sulla struttura portante in muratura. Allo scopo sono già stati stanziati 2,5 milioni nell’ambito del piano nazionale ‘Ponti, viadotti e gallerie’ predisposto dalla società del gruppo Fs Italiane, col progetto che dopo il via libera della Soprintendenza e del Parco di Montemarcello Magra-Vara, attende ora il parere idraulico da parte degli uffici Difesa del suolo di Regione Liguria.

Tre gli interventi previsti sull’infrastruttura. Il primo riguarda la pila del ponte più vicina alla spalla destra, che a seguito dell’erosione risulta essere notevolmente scalzata. Da qui, l’esigenza di ripristinare le condizioni ottimali di appoggio, attraverso l’installazione di un palancolato metallico rinforzato col calcestruzzo. Contestualmente, i lavori prevedono la ricostruzione della scogliera di protezione alla base della pila, attualmente spostata vistosamente verso valle. Per ciò che riguarda le lesioni presenti nella muratura dell’area della spalla destra del ponte, è previsto un intervento di consolidamento e, in parallelo, il ripristino della muratura dell’arco della prima campata sulla sponda sinistra. Non solo manutenzione: i lavori permetteranno anche un adeguamento funzionale del ponte, con l’allargamento della sede stradale e la sistemazione della barriera bordo ponte. L’allargamento avverrà su entrambi i lati, attraverso la demolizione di parte del marciapiede attuale e l’installazione di una struttura metallica sulla quale sarà realizzato il nuovo camminamento. Previsto anche il rifacimento della guaina di impermeabilizzazione dell’impalcato e, di conseguenza, anche la realizzazione di nuova pavimentazione stradale.

"Con Anas lavoriamo costantemente alla messa in sicurezza e alla manutenzione del territorio, oltre che per le nuove opere. C’è collaborazione totale – precisa l’assessore regionale alle infrastrutture, Giacomo Giampedrone –, ovviamente anche su questa opera cercheremo di fare in modo che l’impatto dell’intervento sui flussi stradali sia il minore possibile. Sono convinto che questi lavori serviranno non solo a mettere in sicurezza l’infrastruttura ma anche a migliorarne l’utilizzo. Si tratta di un investimento importante, sintomo che, come Regione, lavoriamo anche per il mantenimento del tessuto infrastrutturale esistente". Nelle prossime settimane, terminato l’iter autorizzatorio, sarà predisposto anche il cronoprogramma dei lavori. Matteo Marcello