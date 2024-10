Lavori al via all’interno del polo. Camere, accoglienza e sport

Via libera alla creazione delle residenze universitarie all’interno del Campus. Michele Scarrone, direttore generale Aliseo ha confermato la comunicazione al ministero dell’aggiudicazione dei lavori per gli interventi dedicati all’ospitalità degli studenti. Verranno realizzate 22 camere doppie e 12 singole che troveranno posto in un’ala dell’ex ospedale “Falcomatà“. In totale verranno realizzati 57 alloggi di cui tre dedicati a persone con ridotte capacita fisici sensoriali oltre a vari servizi ricreativi di supporto. Non tralasciando l’idea di realizzare un campus in linea con i grandi centri universitari comprendente un’area ristoro da realizzare nell’area attigua al centro sportivo Montagna. "Sono stati anni di grande crescita e investimenti – ha sottolineato Simone Lazzini vice residente di Promostudi – ed oggi il Campus è rappresentativo sia per i risultati ottenuti che per il ruolo occupato". L’offerta didattica è suddivisa in corsi e specializzazioni che coinvolgono oltre 1300 studenti che si dividono tra i corsi di ingegneria nautica, corso di Design del prodotto e della nautica, Design Navale Nautico, ingegneria meccanica, diritto ed economia delle imprese, yacht design e ingegneria meccanica. Ugo Salerno, presidente di Promostudi, seppur in collegamento da remoto ha voluto partecipare all’incontro al quale erano presenti i rappresentanti dei parner del Campus oltre alle figure istituzionali tra le quali il prefetto Maria Luisa Inversini. Il ministro ha poi visitato la sede dei Cantieri Valdettaro accolta dall’amministratore delegato Ugo Vanelo e dal management aziendale. Occasione per conoscere e approfondire i progetti di innovazione e sviluppo che caratterizzano l’azienda.

Massimo Merluzzi